Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается участникам Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения ветерана Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 1%;

от 31 до 60 дней - 4%;

от 61 до 90 дней - 4,6%;

от 91 до 180 дней - 5,3%;

от 181 до 270 дней - 5,4%;

от 271 до 369 дней - 5,8% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 10:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.