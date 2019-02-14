День Победы
Хакасский Муниципальный Банк,
Хакасский Муниципальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 ₽
|6
минимальная сумма вклада не огранчиена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается участникам Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения ветерана
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 1%;
- от 31 до 60 дней - 4%;
- от 61 до 90 дней - 4,6%;
- от 91 до 180 дней - 5,3%;
- от 181 до 270 дней - 5,4%;
- от 271 до 369 дней - 5,8% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «День Победы» в 10 городах России
6 463
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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|С благодарностью
|7,2
|1 ₽
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|Выгодный плюс
|7,1
|1 ₽
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|Накопительный
|6,15
|1 ₽
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|Универсальный (без пополнения)
|5,5
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|Универсальный (пополняемый)
|5,1
|1 ₽
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|5
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|Срочный (пополняемый)
|0,8
|100 $
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|Срочный (непополняемый)
|0,5
|100 $
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