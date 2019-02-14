Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения за исключением последних 180 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по ставке 1,5% годовых Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 07.02.2019 10:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.