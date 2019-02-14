Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 90 дней с момента открытия Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 180 дней – 4%;

свыше 180 дней – 4,5 % годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.01.2019 12:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.