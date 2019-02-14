Пенсионный +
Центрально-Азиатский,
Центрально-Азиатский вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 ₽
Ставка
7,1%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 1 000 ₽
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 90 дней с момента открытия
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 91 до 180 дней – 4%;
- свыше 180 дней – 4,5 % годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный +» в 5 городах России
4 277
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 21-51-15
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стабильный доход (в конце срока)
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный доход (ежемесячно)
|6,7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный
|6
|15 000 ₽
|Посмотреть
|Максимум стабильности
|5,8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный
|5,8
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный накопительный
|3
|10 ₽
|Посмотреть
|Валютный
|0,4
|100 €
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть