Валютный
Центрально-Азиатский,
Центрально-Азиатский вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,40%
Сумма
от 100 €
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 €
Ставка
0,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|181 день
|368 дней
|от 100 $
|0,2
|0,4
|181 день
|368 дней
|от 100 €
|0,2
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 5 городах России
3 677
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Центрально-Азиатский»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 69
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 21-51-15
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|Мин. сумма
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|7,1
|1 000 ₽
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|Стабильный доход (в конце срока)
|7
|1 000 ₽
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|Стабильный доход (ежемесячно)
|6,7
|1 000 ₽
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|Стабильный
|6
|15 000 ₽
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|Максимум стабильности
|5,8
|10 000 ₽
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|Комфортный
|5,8
|50 000 ₽
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|Пенсионный накопительный
|3
|10 ₽
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