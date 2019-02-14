Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад пенсионный вклад открывается лицам, имеющим банковскую карту, полученную в банке в рамках реализации договора между банком и НПФ «ГАЗФОНД» о выпуске совместной co-branded международной расчетной (дебетной) банковской карты и пенсионное удостоверение участника Фонда Особые условия вклад открывается лицам, получающим пенсионные выплаты в НПФ «ГАЗФОНД» Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 11:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.