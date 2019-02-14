Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

иные 10 000 рублей, 300 долларов/евро; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада, действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 05.02.2019 14:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.