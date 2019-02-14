10 000 рублей, 300 долларов/евро; проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада, действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.