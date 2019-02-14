Престиж online
Банк «Санкт-Петербург»,
Банк «Санкт-Петербург» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
76 823 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 5 000 ₽
|3,9
|4,9
|от 1 500 000 ₽
|4
|5
|181 день
|367 дней
|от 100 $
|—
|0,9
|от 50 000 $
|—
|1
|181 день
|367 дней
|от 100 €
|—
|0,01
|от 50 000 €
|—
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- 10 000 рублей, 300 долларов/евро;
- проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада «Стратег онлайн», действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
до 50% от первоначальной суммы за весь срок вклада; не ранее 30 календарных дней со дня открытия вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются исходя из фактического нахождения средств во вкладе по рублевому вкладу (от 0,6% до 3,3% годовых), по ставке "До востребования" по вкладам в долларах/евро
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 14:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Престиж online» в 7 городах России
33 006
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
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