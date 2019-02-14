Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 10 000 рублей, 300 долларов/евро;

проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада «Стратег онлайн», действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: до 50% от первоначальной суммы за весь срок вклада; не ранее 30 календарных дней со дня открытия вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются исходя из фактического нахождения средств во вкладе по рублевому вкладу (от 0,6% до 3,3% годовых), по ставке "До востребования" по вкладам в долларах/евро Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 05.02.2019 14:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.