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Престиж online

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
76 823
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 5 000 ₽ 3,9 4,9
от 1 500 000 ₽ 4 5
181 день 367 дней
от 100 $ 0,9
от 50 000 $ 1
181 день 367 дней
от 100 € 0,01
от 50 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 10 000 рублей, 300 долларов/евро;
  • проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада «Стратег онлайн», действующим в момент внесения пополнения, в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

до 50% от первоначальной суммы за весь срок вклада; не ранее 30 календарных дней со дня открытия вклада

Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются исходя из фактического нахождения средств во вкладе по рублевому вкладу (от 0,6% до 3,3% годовых), по ставке "До востребования" по вкладам в долларах/евро

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 14:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Престиж online» в 7 городах России
33 006
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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