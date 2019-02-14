Сберегательный валютный
Новобанк,
Новобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,90%
Сумма
от 300 $
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 $
Ставка
0,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|от 300 $
|0,6
|0,9
|181 день
|367 дней
|от 300 €
|0,2
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна не более 1 раз
только вклады сроком 181 день
- Дата актуализации
- 31.01.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный валютный» в 7 городах России
4 122
Справочная информация
ПАО «Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
- Адрес
- 173003, г. Великий Новгород, наб. реки Гзень, д. 11
- ОГРН
- 1025300002925
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Великий Новгород
- Телефоны
-
(8162) 50-11-01
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