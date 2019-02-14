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Комфортный

Муниципальный Камчатпрофитбанк,

Муниципальный Камчатпрофитбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
164
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 5 000 ₽ 5,7 5,8 5,9 6,5 6,4 6,3 6,05 6,05
1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 300 $ 1,25 1,65 1,7 1,95 1,95 1,95
1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес.
от 300 € 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 50 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 7 городах России
5 232
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
ОГРН
1024100000165
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09

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