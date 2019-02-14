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Молодежный

Муниципальный Камчатпрофитбанк,

Муниципальный Камчатпрофитбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
70
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
2 года
от 1 000 ₽ 3,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
детский
для открытия вклада необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, а так же паспорт на предъявителя
Особые условия
  • вклад открывается на имя ребенка в возрасте 12-18 лет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

300 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Молодежный» в 7 городах России
4 638
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
ОГРН
1024100000165
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09

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