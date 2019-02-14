Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад детский для открытия вклада необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, а так же паспорт на предъявителя Особые условия вклад открывается на имя ребенка в возрасте 12-18 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 300 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 13:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.