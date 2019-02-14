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Муниципальный Камчатпрофитбанк,

Муниципальный Камчатпрофитбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,15%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 10 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
228
Ставка
6,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 10 до 30 дней от 31 до 60 дней от 61 до 90 дней от 91 до 151 дня от 152 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 547 дней
от 5 000 ₽ 5,6 5,8 5,9 6 6,1 6,1 6,15 6,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш выбор» в 7 городах России
4 498
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
ОГРН
1024100000165
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09

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