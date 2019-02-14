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Срочный

Майкопбанк,

Майкопбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
5,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 185 дней
от 1 ₽ 5,5 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
проценты за предыдущий период выплачиваются по требованию вкладчика
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за прошедшие периоды не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
4 596
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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