Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно проценты за предыдущий период выплачиваются по требованию вкладчика Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за прошедшие периоды не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.