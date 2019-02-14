Срочный
Майкопбанк,
Майкопбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
5,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|185 дней
|от 1 ₽
|5,5
|5,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
проценты за предыдущий период выплачиваются по требованию вкладчика
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока хранения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за прошедшие периоды не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 2 городах России
4 596
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- ОГРН
- 1020100002394
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30
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