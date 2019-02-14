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Лето круглый год

Мурманский Социальный Коммерческий Банк,

Мурманский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 262
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
Капитализация
нет
Особые условия
  • возможно открытие только одного вклада
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 271 дня c начала срока хранения вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лето круглый год» в 2 городах России
3 969
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Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
Адрес
183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
Отделения и банкоматы
в вашем городе Мурманск
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8152) 23-03-34

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Доходный 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
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Стандартный 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Доходный+ 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Проценты сразу 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
VIP 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Коммерческий 5,5 20 000 ₽ Посмотреть
Социальный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
VIP+ ежеквартальный 5,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Социальный+ 5,25 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный+ 5,05 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный 5 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный+ 4,5 5 000 ₽ Посмотреть
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