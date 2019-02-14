Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт до востребования Капитализация нет Особые условия возможно открытие только одного вклада Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 271 дня c начала срока хранения вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 15:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.