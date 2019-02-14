Лето круглый год
Мурманский Социальный Коммерческий Банк,
Мурманский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 262 ₽
Ставка
4,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- возможно открытие только одного вклада
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 271 дня c начала срока хранения вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лето круглый год» в 2 городах России
3 969
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Мурманск
- Телефоны
-
(8152) 23-03-34
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Для друзей
|6
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|5,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Торжественные даты
|5,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стандартный
|5,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный+
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Проценты сразу
|5,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|VIP
|5,5
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Коммерческий
|5,5
|20 000 ₽
|Посмотреть
|Социальный
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный
|5,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|VIP+ ежеквартальный
|5,25
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Социальный+
|5,25
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Стабильный+
|5,05
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный
|5
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Юбилейный+
|4,5
|5 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть