Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 500 рублей Досрочное расторжение на льготных условиях за каждый полный календарный месяц ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 16:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.