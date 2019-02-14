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Пенсионный пополняемый

Майкопбанк,

Майкопбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 1 ₽
Срок
395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год 1 мес.
от 1 ₽ 6,3

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 500 рублей

Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный календарный месяц ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный пополняемый» в 2 городах России
3 850
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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