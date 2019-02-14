Срочный-Люкс
Стандарт-Кредит,
Стандарт-Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 32 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
347 320 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|32 дня
|92 дня
|184 дня
|367 дней
|от 50 000 ₽
|2
|3,5
|5,8
|6
|от 700 000 ₽
|4,5
|5,3
|6
|6,3
|от 1 400 000 ₽
|5
|5,5
|6,3
|6,5
|от 5 000 000 ₽
|—
|—
|—
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
20 000 рублей; не позднее 31 дня до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 31 дня - 0,1%, от 32 до 366 дней - 2% годовых
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный-Люкс» в 2 городах России
5 827
Справочная информация
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
- Адрес
- 385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д. 173a
- ОГРН
- 1020100002340
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Красногвардейское
- Телефоны
-
(87778) 5-31-85
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