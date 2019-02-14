Вход

Срочный-Люкс

Стандарт-Кредит,

Стандарт-Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 32 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
347 320
Ставка
6,7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
32 дня 92 дня 184 дня 367 дней
от 50 000 ₽ 2 3,5 5,8 6
от 700 000 ₽ 4,5 5,3 6 6,3
от 1 400 000 ₽ 5 5,5 6,3 6,5
от 5 000 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

20 000 рублей; не позднее 31 дня до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 31 дня - 0,1%, от 32 до 366 дней - 2% годовых

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный-Люкс» в 2 городах России
5 827
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
Адрес
385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д. 173a
ОГРН
1020100002340
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красногвардейское
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(87778) 5-31-85

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный-Премиум 6,3 1 400 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще