Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 20 000 рублей; не позднее 31 дня до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 31 дня - 0,1%, от 32 до 366 дней - 2% годовых Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 13:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.