Пенсионный-Премиум
Стандарт-Кредит,
Стандарт-Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
91 274 ₽
Ставка
6,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|184 дня
|367 дней
|от 50 000 ₽
|4,5
|5,5
|5,8
|от 700 000 ₽
|5
|5,8
|6
|от 1 400 000 ₽
|5,3
|6
|6,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 31 дня до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
- одна расходная операция в течение календарного месяца в размере не более 30% от остатка;
- при уменьшении суммы вклада процентная ставка изменяется в соответствии с новым суммовым диапазоном
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 91 дня - 2% годовых;
- от 92 до 183 дней - 2,5%, 3%, 3,5% в соответствии с суммой вклада;
- от 184 до 366 дней - 3,5%, 4%, 4,5% соответственно
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный-Премиум» в 2 городах России
4 243
Справочная информация
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
- Адрес
- 385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д. 173a
- ОГРН
- 1020100002340
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Красногвардейское
- Телефоны
-
(87778) 5-31-85
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