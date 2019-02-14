Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; не позднее 31 дня до окончания срока вклада Частичное снятие возможно одна расходная операция в течение календарного месяца в размере не более 30% от остатка;

при уменьшении суммы вклада процентная ставка изменяется в соответствии с новым суммовым диапазоном Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях до 91 дня - 2% годовых;

от 92 до 183 дней - 2,5%, 3%, 3,5% в соответствии с суммой вклада;

от 184 до 366 дней - 3,5%, 4%, 4,5% соответственно Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 13:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.