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Пенсионный-Премиум

Стандарт-Кредит,

Стандарт-Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
91 274
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
92 дня 184 дня 367 дней
от 50 000 ₽ 4,5 5,5 5,8
от 700 000 ₽ 5 5,8 6
от 1 400 000 ₽ 5,3 6 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается гражданам РФ, достигшим пенсионного возраста, а также предъявителям удостоверений пенсионера РФ или инвалида РФ
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; не позднее 31 дня до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
  • одна расходная операция в течение календарного месяца в размере не более 30% от остатка;
  • при уменьшении суммы вклада процентная ставка изменяется в соответствии с новым суммовым диапазоном
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 91 дня - 2% годовых;
  • от 92 до 183 дней - 2,5%, 3%, 3,5% в соответствии с суммой вклада;
  • от 184 до 366 дней - 3,5%, 4%, 4,5% соответственно
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный-Премиум» в 2 городах России
4 243
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Справочная информация
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
Адрес
385301, Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Мира, д. 173a
ОГРН
1020100002340
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красногвардейское
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(87778) 5-31-85

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