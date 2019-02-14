Весенний
Химик,
Химик вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 375 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 100 000 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Весенний» в 1 городе России
5 058
Справочная информация
ПАО «Коммерческий Банк «Химик»
- Адрес
- 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10б
- ОГРН
- 1025200000198
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Дзержинск
- Телефоны
-
(8313) 26-16-08
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