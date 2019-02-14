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Пенсионный

Прохладный,

Прохладный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
784
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 ₽ 6,5 7
от 10 000 ₽ 7,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
11.02.2019 19:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 856
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
Адрес
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
ОГРН
1020700000617
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Телефоны
(86631) 4-55-25

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