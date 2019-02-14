Пенсионный
Прохладный,
Прохладный вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
784 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 1 000 ₽
|6,5
|7
|—
|от 10 000 ₽
|—
|—
|7,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 2 городах России
3 856
Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
- 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- ОГРН
- 1020700000617
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Прохладный
- Телефоны
-
(86631) 4-55-25
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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|8
|100 000 ₽
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|Выгодный
|7,8
|30 000 ₽
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|10 000 ₽
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