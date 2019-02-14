181+1 день
Народный Банк Тувы,
Народный Банк Тувы вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,50%
Сумма
от 300 $
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
0,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|182 дня
|от 300 $
|0,5
|182 дня
|от 300 €
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 15:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «181+1 день» в 3 городах России
3 591
Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
- Адрес
- 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
- ОГРН
- 1021700000046
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кызыл
- Телефоны
-
(39422) 3-03-89
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