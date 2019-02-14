Классический
Горбанк,
Горбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
362 959 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|184 дня
|275 дней
|367 дней
|от 5 000 ₽
|6,2
|6,7
|6,6
|6,5
|от 300 000 ₽
|6,5
|7,1
|6,9
|6,8
|от 1 000 000 ₽
|6,6
|7,15
|6,95
|6,85
|от 10 000 000 ₽
|6,8
|7,2
|7
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 2 раз
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
6 908
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
- Адрес
- 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 449-95-59
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