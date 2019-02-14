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Классический

Горбанк,

Горбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
362 959
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня 184 дня 275 дней 367 дней
от 5 000 ₽ 6,2 6,7 6,6 6,5
от 300 000 ₽ 6,5 7,1 6,9 6,8
от 1 000 000 ₽ 6,6 7,15 6,95 6,85
от 10 000 000 ₽ 6,8 7,2 7 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 2 раз
Дата актуализации
11.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
6 908
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Петербургский Городской банк»
Адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 2
Банкоматы 8
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Телефоны
(812) 449-95-59

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