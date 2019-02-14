Вход

Стабильный

Долинск,

Долинск вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
151
Ставка
5,5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
100 дней
от 10 000 ₽ 5,5
100 дней
от 300 $ 1,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 3 городах России
3 833
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
ОГРН
1026500538240
Отделения и банкоматы
в вашем городе Южно-Сахалинск
Отделения 1
Банкоматы 9
посмотреть на карте
Телефоны
(4242) 49-40-10

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный-онлайн 7,3 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
VIP-200 7,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
VIP-онлайн 7,05 1 000 000 ₽ Посмотреть
VIP 7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 6,1 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще