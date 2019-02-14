Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные 30 дней проценты выплачиваются по ставкам:30 дней - 2,8%, 60 дней - 2,8%, 90 дней - 4,6%, 120 дней - 5,5%, 150 дней - 5,65% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 22.01.2019 10:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.