Оптимальный
Долинск,
Долинск вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
301 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|от 10 000 ₽
|6,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждые полные 30 дней проценты выплачиваются по ставкам:30 дней - 2,8%, 60 дней - 2,8%, 90 дней - 4,6%, 120 дней - 5,5%, 150 дней - 5,65% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 3 городах России
4 023
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- ОГРН
- 1026500538240
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
-
(4242) 49-40-10
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