Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация ежегодно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,75%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения с первого по 365-й день Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 366 дней проценты сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях 0,25 п.п. для клиентов, имеющих открытый вклад в АО «Кранбанк» по состоянию на 01.11.2018 г. Автопролонгация невозможна Дата актуализации 01.02.2019 13:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.