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Отличный

Кранбанк,

Кранбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,38%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
55 170
Ставка
5,38%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 15 000 ₽ 5,25
от 500 000 ₽ 5,38
  • предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 6,5%, с 366 по 730 день - 4% (от 15 000 рублей); 6,75% и 4% (от 500 000 рублей);
  • в таблице указана средняя процентная ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,75%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

с первого по 365-й день

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 366 дней проценты сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • 0,25 п.п. для клиентов, имеющих открытый вклад в АО «Кранбанк» по состоянию на 01.11.2018 г.
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный» в 8 городах России
4 696
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
ОГРН
1023700007407
Сайт
www.kranbank.ru
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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