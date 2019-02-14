Отличный
Кранбанк,
Кранбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,38%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
55 170 ₽
Ставка
5,38%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 15 000 ₽
|5,25
|от 500 000 ₽
|5,38
- предусмотрено два периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 6,5%, с 366 по 730 день - 4% (от 15 000 рублей); 6,75% и 4% (от 500 000 рублей);
- в таблице указана средняя процентная ставка за весь срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,75%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
с первого по 365-й день
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 366 дней проценты сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- 0,25 п.п. для клиентов, имеющих открытый вклад в АО «Кранбанк» по состоянию на 01.11.2018 г.
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный» в 8 городах России
4 696
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
8 800 100-50-04 — единая справочная служба
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