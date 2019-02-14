Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия вклад открывается через Интернет-Банк Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов сроком свыше 180 дней: до 180 дней - по ставке вклада «до востребования»; от 181 до 366 дней - 0,6 ставки по вкладу; от от 367 дней - 0,7 ставки по вкладу Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 13:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.