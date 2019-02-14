Прибавляй он-лайн
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 159 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|735 дней
|от 5 000 ₽
|5,75
|5,7
|5,8
|5,7
|от 50 000 ₽
|6,05
|6
|6,1
|6
|от 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,15
|6,1
|6,2
|6,1
|91 день
|181 день
|367 дней
|735 дней
|от 350 $
|1,4
|2
|2,2
|2,2
|от 1 500 $
|1,6
|2,3
|2,5
|2,5
|от 16 500 $ до 100 000 $
|1,7
|2,4
|2,6
|2,6
|91 день
|181 день
|367 дней
|735 дней
|от 250 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 1 250 €
|0,1
|0,15
|0,2
|0,2
|от 12 500 € до 75 000 €
|0,15
|0,2
|0,25
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-Банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для вкладов сроком свыше 180 дней: до 180 дней - по ставке вклада «до востребования»; от 181 до 366 дней - 0,6 ставки по вкладу; от от 367 дней - 0,7 ставки по вкладу
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прибавляй он-лайн» в 34 городах России
7 286
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
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