Вход

Прибавляй он-лайн

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
31 159
Ставка
6,2%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 735 дней
от 5 000 ₽ 5,75 5,7 5,8 5,7
от 50 000 ₽ 6,05 6 6,1 6
от 500 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,15 6,1 6,2 6,1
91 день 181 день 367 дней 735 дней
от 350 $ 1,4 2 2,2 2,2
от 1 500 $ 1,6 2,3 2,5 2,5
от 16 500 $ до 100 000 $ 1,7 2,4 2,6 2,6
91 день 181 день 367 дней 735 дней
от 250 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 1 250 € 0,1 0,15 0,2 0,2
от 12 500 € до 75 000 € 0,15 0,2 0,25 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через Интернет-Банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов сроком свыше 180 дней: до 180 дней - по ставке вклада «до востребования»; от 181 до 366 дней - 0,6 ставки по вкладу; от от 367 дней - 0,7 ставки по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прибавляй он-лайн» в 34 городах России
7 286
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
На высоте 8,3 50 000 ₽ Посмотреть
Умножай он-лайн 7,8 500 000 ₽ Посмотреть
Умножай. Особый 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Умножай 7,5 500 000 ₽ Посмотреть
Мандариновый 7,45 50 000 ₽ Посмотреть
Прибавляй. Особый 6 1 500 000 ₽ Посмотреть
Прибавляй 5,9 500 000 ₽ Посмотреть
Решай он-лайн 5,4 500 000 ₽ Посмотреть
Решай. Особый 5,2 1 500 000 ₽ Посмотреть
Решай 5,1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 4,5 100 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще