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Умножай он-лайн

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
39 200
Ставка
7,8%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 5 000 ₽ 5,6 5,95 6 7,3
от 50 000 ₽ 6 6,35 6,4 7,7
от 500 000 ₽ 6,1 6,45 6,5 7,8
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 200 $ 0,15 1,55 2,3 2,4
от 7 000 $ 0,25 1,85 2,6 2,7
от 20 000 $ 0,35 1,95 2,7 2,8
31 день 91 день 181 день 367 дней
от 150 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 5 000 € 0,1 0,1 0,2 0,25
от 15 000 € 0,1 0,15 0,25 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через Интернет-Банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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15 713
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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