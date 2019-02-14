Умножай он-лайн
Севергазбанк,
Севергазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
39 200 ₽
Ставка
7,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 5 000 ₽
|5,6
|5,95
|6
|7,3
|от 50 000 ₽
|6
|6,35
|6,4
|7,7
|от 500 000 ₽
|6,1
|6,45
|6,5
|7,8
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 200 $
|0,15
|1,55
|2,3
|2,4
|от 7 000 $
|0,25
|1,85
|2,6
|2,7
|от 20 000 $
|0,35
|1,95
|2,7
|2,8
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|от 150 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
|от 5 000 €
|0,1
|0,1
|0,2
|0,25
|от 15 000 €
|0,1
|0,15
|0,25
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-Банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Умножай он-лайн» в 34 городах России
15 713
Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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