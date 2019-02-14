Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты на счет банковской карты VISA/Mastercard/МИР Капитализация нет Особые условия вклад открывается через Интернет-Банк Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 13:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.