Простая математика
Меткомбанк (Каменск-Уральский),
Меткомбанк (Каменск-Уральский) вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 099 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|от 100 000 ₽ до 25 000 000 ₽
|5,75
|6,25
|91 день
|181 день
|от 1 000 $ до 500 000 $
|1
|2,6
|91 день
|181 день
|от 1 000 € до 500 000 €
|0,3
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- пополнение ограничено максимальной суммой вклада;
- не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простая математика» в 4 городах России
8 005
Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
- Адрес
- 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Каменск-Уральский
- Телефоны
-
8 800 200-29-11 — единая справочная служба
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