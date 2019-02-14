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Простая математика

Меткомбанк (Каменск-Уральский),

Меткомбанк (Каменск-Уральский) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 099
Ставка
6,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день
от 100 000 ₽ до 25 000 000 ₽ 5,75 6,25
91 день 181 день
от 1 000 $ до 500 000 $ 1 2,6
91 день 181 день
от 1 000 € до 500 000 € 0,3 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • пополнение ограничено максимальной суммой вклада;
  • не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Простая математика» в 4 городах России
8 005
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Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
Адрес
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-29-11 — единая справочная служба

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