Вход

Сберегательный

Заречье,

Заречье вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 777
Ставка
7,1%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня 380 дней 400 дней
от 100 000 ₽ 6,8 6,9 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 7-го месяца процентная ставка для срока 380 и 400 дней по ставке 4% годовых

Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
08.02.2019 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный» в 4 городах России
12 449
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Заречье»
Адрес
420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
ОГРН
1021600000586
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 3
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 554-94-13

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Инвестиционный 7,75 1 000 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 7 100 000 ₽ Посмотреть
Очень удобный 5 500 000 ₽ Посмотреть
Стандарт 2 1 000 000 $ Посмотреть
Очень практичный 1 3 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще