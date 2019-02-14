Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,5% в рублях) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей (при открытии онлайн, пенсионерам - без ограничений), 100 долларов/евро Частичное снятие возможно, но есть ограничения: неснижаемый остаток - 1 000 рублей, 200 долларов/евро Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полный месяц сохраняются Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях по вкладу в рублях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.