Я успешен
Запсибкомбанк,
Запсибкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,12%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
537 ₽
Ставка
5,12%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|730 дней
|от 5 000 ₽
|5,12
|730 дней
|от 200 $
|0,5
|730 дней
|от 200 €
|0,15
- по вкладу в рублях предусмотрено два периода начисления процентов: 1-180 дней - 5,5% годовых, 181-730 дней - 5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
- при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через Интернет-Банк минимальная сумма - 1 000 рублей, для пенсионеров - 1 рубль
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,5% в рублях)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей (при открытии онлайн, пенсионерам - без ограничений), 100 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
неснижаемый остаток - 1 000 рублей, 200 долларов/евро
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полный месяц сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по вкладу в рублях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я успешен» в 45 городах России
9 679
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
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