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Я успешен

Запсибкомбанк,

Запсибкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,12%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
537
Ставка
5,12%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
730 дней
от 5 000 ₽ 5,12
730 дней
от 200 $ 0,5
730 дней
от 200 € 0,15
  • по вкладу в рублях предусмотрено два периода начисления процентов: 1-180 дней - 5,5% годовых, 181-730 дней - 5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
  • при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через Интернет-Банк минимальная сумма - 1 000 рублей, для пенсионеров - 1 рубль
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,5% в рублях)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей (при открытии онлайн, пенсионерам - без ограничений), 100 долларов/евро

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

неснижаемый остаток - 1 000 рублей, 200 долларов/евро

Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты за полный месяц сохраняются

Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

по вкладу в рублях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 15:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я успешен» в 45 городах России
9 679
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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