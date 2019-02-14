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Срочный

Невский Банк,

Невский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
5 $
Ставка
0,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
365 дней
от 1 000 $ 0,5
365 дней
от 1 000 € 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 5 городах России
7 763
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Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
Адрес
195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
ОГРН
1097800006589
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 3
Банкоматы 2
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Телефоны
(812) 777-77-90

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