Срочный
Невский Банк,
Невский Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
0,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 $
Ставка
0,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|365 дней
|от 1 000 $
|0,5
|365 дней
|от 1 000 €
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 5 городах России
7 763
Справочная информация
ПАО «Невский народный банк»
- Адрес
- 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., д. 64, корп. 2, лит. А
- ОГРН
- 1097800006589
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 777-77-90
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