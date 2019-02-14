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Пенсионный Плюс

Балтинвестбанк,

Балтинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,20%
Сумма
от 500 ₽
Срок
1094 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
67
Ставка
4,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
36 мес.
от 500 ₽ 4,2
  • предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 4,7% годовых, с 13 по 24 месяц - 4,2% годовых, с 25 по 36 месяц - 3,7% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
  • максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме, увеличенной на 50 млн рублей
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,7%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

причисленные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 1 городе России
8 304
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Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
Адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
Сайт
www.baltinvestbank.com
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Телефоны
8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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