Пенсионный Плюс
Балтинвестбанк,
Балтинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,20%
Сумма
от 500 ₽
Срок
1094 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 ₽
Ставка
4,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|36 мес.
|от 500 ₽
|4,2
- предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 12 месяц - 4,7% годовых, с 13 по 24 месяц - 4,2% годовых, с 25 по 36 месяц - 3,7% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
- максимальная сумма вклада равна первоначальной сумме, увеличенной на 50 млн рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 4,7%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
причисленные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 1 городе России
8 304
Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
- Адрес
- 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
- Сайт
- www.baltinvestbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 333-93-93 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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