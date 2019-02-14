Валютный
Кетовский Коммерческий Банк,
Кетовский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 100 €
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 €
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 100 $
|0,3
|0,7
|1
|1,5
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|от 100 €
|0,3
|0,7
|1
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 6 городах России
4 244
Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
- Адрес
- 640002, Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а
- ОГРН
- 1024500000392
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 65-45-45
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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