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Валютный

Кетовский Коммерческий Банк,

Кетовский Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,50%
Сумма
от 100 €
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3
Ставка
1,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 100 $ 0,3 0,7 1 1,5
91 день 181 день 367 дней 732 дня
от 100 € 0,3 0,7 1 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 6 городах России
4 244
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Справочная информация
ООО «Кетовский Коммерческий Банк»
Адрес
640002, Курганская обл., г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124а
ОГРН
1024500000392
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(3522) 65-45-45

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