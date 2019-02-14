Классический
Севзапинвестпромбанк,
Севзапинвестпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 114 ₽
Ставка
3,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 180 дней
|от 15 000 ₽
|3,1
|от 150 000 ₽
|3,2
|от 500 000 ₽
|3,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
3 988
Справочная информация
АО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
- Адрес
- 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36—38, литер А
- ОГРН
- 1027800000403
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 622-11-60
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