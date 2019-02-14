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Классический

Севзапинвестпромбанк,

Севзапинвестпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 3,30%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 114
Ставка
3,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 180 дней
от 15 000 ₽ 3,1
от 150 000 ₽ 3,2
от 500 000 ₽ 3,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
3 988
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Справочная информация
АО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»
Адрес
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36—38, литер А
ОГРН
1027800000403
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Телефоны
(812) 622-11-60

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