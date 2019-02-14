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Свобода

Ермак,

Ермак вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
299
Ставка
5,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 567 дней 730 дней
от 5 000 ₽ 5,7 5,9 5,95 5,85 5,8
91 день 181 день 367 дней 567 дней 730 дней
от 100 $ 0,3 0,8 1,2
91 день 181 день 367 дней 567 дней 730 дней
от 100 € 0,1 0,2 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 2 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • для вкладов на 91 день - в течение первых 31 дня срока действия договора, на 181 день - в течение первых 91 дня, на 367, 567 и 730 дней - в течение первых 181 дня
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - 0,1% годовых;*от 181 до 366 дней - 1% годовых в рублях, 0,4% в долларах,0,1% в евро;
  • от 367 дней - 2% годовых в рублях
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода» в 3 городах России
6 835
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Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
Адрес
628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
ОГРН
1028600003497
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижневартовск
Отделения 26
Банкоматы 12
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Телефоны
(3466) 65-29-90

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