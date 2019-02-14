Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно от 2 000 рублей, 100 долларов/евро;

для вкладов на 91 день - в течение первых 31 дня срока действия договора, на 181 день - в течение первых 91 дня, на 367, 567 и 730 дней - в течение первых 181 дня Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 0,1% годовых;*от 181 до 366 дней - 1% годовых в рублях, 0,4% в долларах,0,1% в евро;

от 367 дней - 2% годовых в рублях Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.