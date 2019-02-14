Свобода
Ермак,
Ермак вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
299 ₽
Ставка
5,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|567 дней
|730 дней
|от 5 000 ₽
|5,7
|5,9
|5,95
|5,85
|5,8
|91 день
|181 день
|367 дней
|567 дней
|730 дней
|от 100 $
|0,3
|0,8
|1,2
|—
|—
|91 день
|181 день
|367 дней
|567 дней
|730 дней
|от 100 €
|0,1
|0,2
|0,3
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно
- от 2 000 рублей, 100 долларов/евро;
- для вкладов на 91 день - в течение первых 31 дня срока действия договора, на 181 день - в течение первых 91 дня, на 367, 567 и 730 дней - в течение первых 181 дня
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней - 0,1% годовых;*от 181 до 366 дней - 1% годовых в рублях, 0,4% в долларах,0,1% в евро;
- от 367 дней - 2% годовых в рублях
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода» в 3 городах России
6 835
Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
- Адрес
- 628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
- ОГРН
- 1028600003497
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижневартовск
- Телефоны
-
(3466) 65-29-90
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