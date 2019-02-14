Отличный
Агропромкредит,
Агропромкредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,28%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1830 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 569 ₽
Ставка
6,28%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1830 дней
|от 10 000 ₽
|6,28
- по вкладу в рублях проценты начисляется по периодам: 1-730 день - 7%; 731-1 830 день - из расчёта 75% ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежегодно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; в течение первых 370 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при расторжении в период с 371 по 730 день - по ставке вклада; начиная с 731 дня - по ставке вклада с первого по 730 день включительно, далее - по ставке, равной 75% ставки рефинансирования ЦБ
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный» в 25 городах России
20 173
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
- Сайт
- www.apkbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-80-08 — единая справочная служба
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