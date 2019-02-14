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Агропромкредит,

Агропромкредит вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,28%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1830 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 569
Ставка
6,28%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1830 дней
от 10 000 ₽ 6,28
  • по вкладу в рублях проценты начисляется по периодам: 1-730 день - 7%; 731-1 830 день - из расчёта 75% ставки рефинансирования ЦБ РФ;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежегодно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей; в течение первых 370 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при расторжении в период с 371 по 730 день - по ставке вклада; начиная с 731 дня - по ставке вклада с первого по 730 день включительно, далее - по ставке, равной 75% ставки рефинансирования ЦБ

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 18:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Отличный» в 25 городах России
20 173
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба

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