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Ростфинанс,

Ростфинанс вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,75%
Сумма
от 200 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
0,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 367 дней
от 200 $ 0,15 0,25 0,5 0,75
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 367 дней
от 200 € 0,1 0,1 0,2 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Международный» в 5 городах России
4 372
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 6
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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