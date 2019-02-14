Международный
Ростфинанс,
Ростфинанс вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,75%
Сумма
от 200 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
0,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 367 дней
|от 200 $
|0,15
|0,25
|0,5
|0,75
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 367 дней
|от 200 €
|0,1
|0,1
|0,2
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 10:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Международный» в 5 городах России
4 372
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
8 800 777-70-01 — единая справочная служба
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|8,9
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|Всегда в Росте
|6,54
|300 000 ₽
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|Накопительный Рост
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