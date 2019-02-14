Параметры вклада Выплата процентов в конце срока если денежные средства находятся 7 дней и более на счете, то проценты начисляются по ставке вклада (с первого дня размещения денежных средств) Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 5 000 рублей, 100 долларов/евро Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение на льготных условиях ранее начисленные проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 10:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.