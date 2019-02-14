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Удобный

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Акцепт вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
18 601
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 5 000 ₽ 5,75
от 300 000 ₽ 6
367 дней
от 200 $ 1,1
от 10 000 $ 1,2
367 дней
от 200 € 0,1
от 10 000 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
если денежные средства находятся 7 дней и более на счете, то проценты начисляются по ставке вклада (с первого дня размещения денежных средств)
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее начисленные проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются

Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 9 городах России
13 033
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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