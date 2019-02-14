Удобный
Акцепт,
Акцепт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 601 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 5 000 ₽
|5,75
|от 300 000 ₽
|6
|367 дней
|от 200 $
|1,1
|от 10 000 $
|1,2
|367 дней
|от 200 €
|0,1
|от 10 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
если денежные средства находятся 7 дней и более на счете, то проценты начисляются по ставке вклада (с первого дня размещения денежных средств)
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей, 100 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные периоды (30 дней) сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п.при открытии рублевого вклада онлайн
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 9 городах России
13 033
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Экстра
|7,6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Союз Валют
|7,25
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Максимум
|7,1
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежеквартально)
|6,85
|200 ₽
|Посмотреть
|Устойчивый процент (ежеквартально)
|6,6
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный (ежемесячно)
|6,6
|200 ₽
|Посмотреть
|Устойчивый процент (ежемесячно)
|6,35
|5 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть