Мультивалютный Премиум+
Банк БКФ,
Банк БКФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 207 596 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|370 дней
|от 50 000 000 ₽
|8
|370 дней
|от 847 500 $
|2
|370 дней
|от 806 500 €
|1
минимальная совокупная сумма вклада - 50 000 000 рублей или эквивалент в долларах/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
мультивалютный
в течение срока вклада возможна конвертация средств вклада из одной валюты в другую; размер процентных ставок по вкладу не меняется и начисленные проценты за период нахождения средств на счетах вклада полностью сохраняются
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 300 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
не более 30% от первоначальной суммы вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный Премиум+» в 1119 городах России
24 070
Справочная информация
ООО «Банк Корпоративного Финансирования»
- Адрес
- 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
- ОГРН
- 1027739542050
- Сайт
- www.cfb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 514-08-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Актуальный доход
|7,15
|100 000 ₽
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