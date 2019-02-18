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Мультивалютный Премиум+

Банк БКФ,

Банк БКФ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
4 207 596
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
370 дней
от 50 000 000 ₽ 8
370 дней
от 847 500 $ 2
370 дней
от 806 500 € 1

минимальная совокупная сумма вклада - 50 000 000 рублей или эквивалент в долларах/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
мультивалютный
в течение срока вклада возможна конвертация средств вклада из одной валюты в другую; размер процентных ставок по вкладу не меняется и начисленные проценты за период нахождения средств на счетах вклада полностью сохраняются
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 300 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

не более 30% от первоначальной суммы вклада

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный Премиум+» в 1119 городах России
24 070
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Справочная информация
ООО «Банк Корпоративного Финансирования»
Адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
ОГРН
1027739542050
Сайт
www.cfb.ru
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Телефоны
(495) 514-08-10

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