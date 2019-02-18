Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад мультивалютный в течение срока вклада возможна конвертация средств вклада из одной валюты в другую; размер процентных ставок по вкладу не меняется и начисленные проценты за период нахождения средств на счетах вклада полностью сохраняются Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 300 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не более 30% от первоначальной суммы вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 12:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.