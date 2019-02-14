Универсальный (пополняемый)
Хакасский Муниципальный Банк,
Хакасский Муниципальный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,10%
Сумма
от 1 ₽
Срок
723 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
5,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|723 дня
|от 1 ₽
|5,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 365 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 0,1%;
- от 31 до 60 дней - 3,7%;
- от 61 до 90 дней - 4%;
- от 91 до 180 дней - 4,8%;
- от 181 до 270 дней - 4,8%;
- от 271 до 369 дней - 4,9%;
- от 370 до 543 дней - 4,9%;
- от 544 до 722 дней - 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 10:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный (пополняемый)» в 10 городах России
4 327
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Абакан
- Телефоны
-
(3902) 35-75-00
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