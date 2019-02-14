Универсальный
ИК Банк,
ИК Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 656 ₽
Ставка
6,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|62 дня
|93 дня
|от 1 000 ₽
|5,25
|5,75
|6,25
|от 100 000 ₽
|5,5
|6
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 2 городах России
5 320
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- ОГРН
- 1021600000751
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 238-03-39
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный вклад для детей-инвалидов
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|7
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Отличные новости
|6,75
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Удачный год
|6,6
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Выгодный
|6,13
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|5,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Антикризисный
|1
|10 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть