Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 13:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.