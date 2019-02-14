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Идеал

Кредпромбанк,

Кредпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
98 503
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 240 дней 367 дней 734 дня
от 100 000 ₽ 5,9 6,5 6,65 6,85 6,25
от 1 400 000 ₽ 6,1 6,6 6,85 7 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 000 рублей

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Идеал» в 3 городах России
4 593
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Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
ОГРН
1027600000031
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(4852) 26-70-70

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