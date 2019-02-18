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Классический

Россия,

Россия вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно или ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 450 298
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет
от 3 000 ₽ 5,5 6,2 5,2 5,2 5,2
от 100 000 ₽ 5,7 6,4 5,4 5,4 5,4
от 500 000 ₽ 5,9 6,6 5,6 5,6 5,6
от 1 000 000 ₽ 6,2 6,7 5,7 5,7 5,7
от 3 000 000 ₽ 6,2 6,7 5,7 5,7 5,7
от 5 000 000 ₽ 6,2 6,7 5,7 5,7 5,7
от 10 000 000 ₽ 6,3 6,8 5,8 5,8 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно или ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования
каждому вкладчику в подарок выпускается банковская карта МИР: от 3 000 до 1 500 000 рублей - Золотая МИР, от 1500 001 рубля - Премиальная МИР
Капитализация
ежемесячно или ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 271 дней с даты заключения договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный год процентная ставка определяется как одно из минимальных значений:

  • как ставка по договору;
  • как ставка в соответствии со сроком вклада, равным полным годам нахождения средств во вкладе;
  • как ключевая ставка Банка России, действующая на дату расторжения договора;
  • до 1 года - по ставке вклада "До востребования"
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 19:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 49 городах России
60 530
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
www.abr.ru
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Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба

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