Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно или ежеквартально на счёт банковской карты или на счёт до востребования каждому вкладчику в подарок выпускается банковская карта МИР: от 3 000 до 1 500 000 рублей - Золотая МИР, от 1500 001 рубля - Премиальная МИР Капитализация ежемесячно или ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 271 дней с даты заключения договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждый полный год процентная ставка определяется как одно из минимальных значений: как ставка по договору;

как ставка в соответствии со сроком вклада, равным полным годам нахождения средств во вкладе;

как ключевая ставка Банка России, действующая на дату расторжения договора;

до 1 года - по ставке вклада "До востребования" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 14.02.2019 19:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.