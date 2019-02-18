Классический
Россия,
Россия вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно или ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 450 298 ₽
Ставка
6,8%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|2 года
|3 года
|4 года
|5 лет
|от 3 000 ₽
|5,5
|6,2
|5,2
|5,2
|5,2
|от 100 000 ₽
|5,7
|6,4
|5,4
|5,4
|5,4
|от 500 000 ₽
|5,9
|6,6
|5,6
|5,6
|5,6
|от 1 000 000 ₽
|6,2
|6,7
|5,7
|5,7
|5,7
|от 3 000 000 ₽
|6,2
|6,7
|5,7
|5,7
|5,7
|от 5 000 000 ₽
|6,2
|6,7
|5,7
|5,7
|5,7
|от 10 000 000 ₽
|6,3
|6,8
|5,8
|5,8
|5,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно или ежеквартально
на счёт банковской карты или на счёт до востребования
каждому вкладчику в подарок выпускается банковская карта МИР: от 3 000 до 1 500 000 рублей - Золотая МИР, от 1500 001 рубля - Премиальная МИР
- Капитализация
- ежемесячно или ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 271 дней с даты заключения договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный год процентная ставка определяется как одно из минимальных значений:
- как ставка по договору;
- как ставка в соответствии со сроком вклада, равным полным годам нахождения средств во вкладе;
- как ключевая ставка Банка России, действующая на дату расторжения договора;
- до 1 года - по ставке вклада "До востребования"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 19:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 49 городах России
60 530
Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-11-11 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Морозные узоры
|7
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Инвестиционный
|7
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный (в конце срока)
|5,8
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный (ежемесячно)
|5,4
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть