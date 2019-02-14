Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация раз в полгода Лестничный вклад да Особые условия вклад с «лестничным» начислением процентов (до 7,3% в рублях, 0,25% в долларах, 0,6% в евро) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей, 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев Частичное снятие возможно, но есть ограничения: только суммы доп. взносов Досрочное расторжение на льготных условиях за каждые полные шесть месяцев проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.