Оптимальный Премиум
Нижневолжский Коммерческий Банк,
Нижневолжский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,02%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
125 766 ₽
Ставка
6,02%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|24 мес.
|от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,02
|24 мес.
|от 30 000 $ до 300 000 $
|0,18
|24 мес.
|от 30 000 € до 300 000 €
|0,32
- ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,3; 6,1; 5,6; 5,1% годовых в рублях; 0,2; 0,25; 0,15; 0,1% годовых в долларах США; 0,6; 0,3; 0,25; 0,15% годовых в евро;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- раз в полгода
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с «лестничным» начислением процентов (до 7,3% в рублях, 0,25% в долларах, 0,6% в евро)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
50 000 рублей, 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
только суммы доп. взносов
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждые полные шесть месяцев проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный Премиум» в 4 городах России
5 938
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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