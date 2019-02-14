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Оптимальный Премиум

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,02%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
125 766
Ставка
6,02%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,02
24 мес.
от 30 000 $ до 300 000 $ 0,18
24 мес.
от 30 000 € до 300 000 € 0,32
  • ставка устанавливается на каждые шесть месяцев: 7,3; 6,1; 5,6; 5,1% годовых в рублях; 0,2; 0,25; 0,15; 0,1% годовых в долларах США; 0,6; 0,3; 0,25; 0,15% годовых в евро;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
раз в полгода
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с «лестничным» начислением процентов (до 7,3% в рублях, 0,25% в долларах, 0,6% в евро)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50 000 рублей, 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

только суммы доп. взносов

Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые полные шесть месяцев проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный Премиум» в 4 городах России
5 938
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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