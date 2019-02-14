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Мультивалютный Премиум

Нижневолжский Коммерческий Банк,

Нижневолжский Коммерческий Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,95%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
125 856
Ставка
5,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 1 000 000 ₽ 5,95
24 мес.
от 17 905 $ 0,11
24 мес.
от 16 450 € 0,3
  • минимальная сумма вклада - 1 млн рублей либо эквивалент в долларах/евро;
  • ставка устанавливается на каждый год: 7 и 4,9% в рублях, 0,2 и 0,01% в долларах, 0,4 и 0,2% в евро;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах США и евро; конвертация осуществляется в безналичном порядке без взимания комиссии по курсу банка на день конвертации
Особые условия
  • вклад с лестничным начислением процентов (до 7% в рублях, до 0,2% в долларах, до 0,4% в евро)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых трех месяцев

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждый полный месяц проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный Премиум» в 4 городах России
6 688
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
ОГРН
1026400001858
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44

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