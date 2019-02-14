Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Специальный вклад мультивалютный вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах США и евро; конвертация осуществляется в безналичном порядке без взимания комиссии по курсу банка на день конвертации Особые условия вклад с лестничным начислением процентов (до 7% в рублях, до 0,2% в долларах, до 0,4% в евро) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых трех месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за каждый полный месяц проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 16:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.