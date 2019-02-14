Мультивалютный Премиум
Нижневолжский Коммерческий Банк,
Нижневолжский Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,95%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
125 856 ₽
Ставка
5,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|24 мес.
|от 1 000 000 ₽
|5,95
|24 мес.
|от 17 905 $
|0,11
|24 мес.
|от 16 450 €
|0,3
- минимальная сумма вклада - 1 млн рублей либо эквивалент в долларах/евро;
- ставка устанавливается на каждый год: 7 и 4,9% в рублях, 0,2 и 0,01% в долларах, 0,4 и 0,2% в евро;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах США и евро; конвертация осуществляется в безналичном порядке без взимания комиссии по курсу банка на день конвертации
- Особые условия
-
- вклад с лестничным начислением процентов (до 7% в рублях, до 0,2% в долларах, до 0,4% в евро)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей, 100 долларов/евро; в течение первых трех месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за каждый полный месяц проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный Премиум» в 4 городах России
6 688
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- ОГРН
- 1026400001858
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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