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Пенсионный процент

Актив Банк,

Актив Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 100 ₽
Срок
1096 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
18
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года 1 день
от 100 ₽ 5,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
07.02.2019 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный процент» в 12 городах России
6 388
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
Адрес
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 9
Банкоматы 15
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Телефоны
(8342) 47-52-70

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Люкс мой день 7,75 3 000 000 ₽ Посмотреть
Люкс доверительный 7,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 7,5 1 000 ₽ Посмотреть
Актуальный 7,4 1 000 ₽ Посмотреть
Люкс особый 7,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный доход 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 1 000 ₽ Посмотреть
Доход шесть раз в год 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Гарантированный доход 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Лучший 6,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Актив 5,8 1 000 ₽ Посмотреть
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