Вход

Высокий доход Премиум

Банк Зенит,

Банк Зенит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,15%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
12 266 851
Ставка
8,15%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 5 000 000 ₽ 5,9 6,75 7,25 7,5 7,95
от 100 000 000 ₽ 6 7 7,5 8 8,15
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 200 000 $ 0,5 2,5 2,65 3 3
от 1 000 000 $ 0,7 2,65 2,8 3,1 3,1
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 150 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт до востребования
возможно оформление банковской карты Visa Gold/Mastercard Gold или Visa Platinum/Mastercard Platinum без взимания комиссии за годовое обслуживание в течение срока действия договора и без внесения минимального первоначального взноса, а также карты Visa Infinite/Mastercard World Elite со скидкой 50% за первый год обслуживания и без внесения минимального первоначального взноса
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад открывается премиальным клиентам банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 13:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход Премиум» в 29 городах России
31 349
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Стратегия лидерства 8,6 100 000 ₽ Посмотреть
Восторг для новых клиентов 8 10 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 7,95 1 000 000 ₽ Посмотреть
Ежемесячный доход Премиум 7,75 5 000 000 ₽ Посмотреть
Восторг для постоянных клиентов 7,75 10 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход онлайн 7,65 600 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 7,4 600 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход Премиум 6,95 200 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход онлайн 6,5 600 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход Премиум 6,35 3 000 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход онлайн 6,25 600 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый доход 6,25 600 000 ₽ Посмотреть
Управляемый доход 6 600 000 ₽ Посмотреть
Восторг 2,75 200 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще