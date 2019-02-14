Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежегодно Специальный вклад детский Особые условия открывается на имя ребенка до 14 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна до достижения вкладчиком 14-летнего возраста Дата актуализации 18.01.2019 15:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.