Детский
Народный Банк Тувы,
Народный Банк Тувы вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,40%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1099 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
138 ₽
Ставка
4,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1099 дней
|от 1 000 ₽
|4,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежегодно
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
- открывается на имя ребенка до 14 лет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
до достижения вкладчиком 14-летнего возраста
- Дата актуализации
- 18.01.2019 15:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Детский» в 3 городах России
3 719
Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
- Адрес
- 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
- ОГРН
- 1021700000046
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кызыл
- Телефоны
-
(39422) 3-03-89
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