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VIP пенсионер

Народный Банк Тувы,

Народный Банк Тувы вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1104 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
162
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1104 дня
от 1 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма снятия

не менее 50 000 рублей

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 15:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP пенсионер» в 3 городах России
4 239
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Справочная информация
АО «Народный банк Тувы»
Адрес
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д. 18
ОГРН
1021700000046
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кызыл
Отделения 1
Банкоматы 3
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Телефоны
(39422) 3-03-89

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