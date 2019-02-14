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VIP Сберплан

Восточный Банк,

Восточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 125 512
Ставка
7,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 732 дня 1097 дней
от 1 500 000 ₽ 7,15 7,2 7,2 7,2 6,6
от 3 000 000 ₽ 7,25 7,3 7,3 7,3 6,7
от 30 000 000 ₽ 7,4 7,45 7,45 7,45 6,85
91 день 181 день 367 дней 732 дня 1097 дней
от 26 000 $ 1,95 2,7 3,05 2,7 3,3
от 52 000 $ 2,05 2,8 3,15 2,8 3,4
от 520 000 $ 2,15 2,9 3,25 2,9 3,5
91 день 181 день 367 дней 732 дня 1097 дней
от 21 000 € 0,1 0,15 0,4 0,2 0,3
от 42 000 € 0,15 0,2 0,45 0,25 0,35
от 420 000 € 0,2 0,25 0,5 0,3 0,4

минимальная сумма вклада 1500000 рублей или эквивалент в долларах/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатный выпуск дебетовой карты без комиссии за обслуживание; бесплатное оформление кредитной карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 30 000 рублей или эквивалент в долларах/евро;
  • за исключением двух последних месяцев хранения вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

однократное частичное снятие; неснижаемый остаток составляет90% находящихся на момент отзыва средств на счете (без учета капитализированных процентов)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";
  • при оформлении пакета "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
  • бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP Сберплан» в 254 городах России
43 866
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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