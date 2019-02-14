VIP Сберплан
Восточный Банк,
Восточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 125 512 ₽
Ставка
7,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|1097 дней
|от 1 500 000 ₽
|7,15
|7,2
|7,2
|7,2
|6,6
|от 3 000 000 ₽
|7,25
|7,3
|7,3
|7,3
|6,7
|от 30 000 000 ₽
|7,4
|7,45
|7,45
|7,45
|6,85
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|1097 дней
|от 26 000 $
|1,95
|2,7
|3,05
|2,7
|3,3
|от 52 000 $
|2,05
|2,8
|3,15
|2,8
|3,4
|от 520 000 $
|2,15
|2,9
|3,25
|2,9
|3,5
|91 день
|181 день
|367 дней
|732 дня
|1097 дней
|от 21 000 €
|0,1
|0,15
|0,4
|0,2
|0,3
|от 42 000 €
|0,15
|0,2
|0,45
|0,25
|0,35
|от 420 000 €
|0,2
|0,25
|0,5
|0,3
|0,4
минимальная сумма вклада 1500000 рублей или эквивалент в долларах/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатный выпуск дебетовой карты без комиссии за обслуживание; бесплатное оформление кредитной карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 30 000 рублей или эквивалент в долларах/евро;
- за исключением двух последних месяцев хранения вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
однократное частичное снятие; неснижаемый остаток составляет90% находящихся на момент отзыва средств на счете (без учета капитализированных процентов)
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";
- при оформлении пакета "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
- бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 07.02.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP Сберплан» в 254 городах России
43 866
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание
Специальные предложения
по вкладам
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