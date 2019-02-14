Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 90 дней с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке вклада "до востребования";

с 181 по 270 день - по ставке 4% в рублях, 0,3% в долларах, 0,1% в евро/швейцарских франках;

с 271 по 364 день - по ставке 4,5% в рублях, 0,7% в долларах, 0,1% в евро/швейцарских франках Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 13:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.