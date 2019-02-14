Новый
Мегаполис,
Мегаполис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
691 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CHF
|365 дней
|от 10 000 ₽
|6,7
|365 дней
|от 500 $
|0,9
|365 дней
|от 500 €
|0,2
|365 дней
|от 500 CHF
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 90 дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней - по ставке вклада "до востребования";
- с 181 по 270 день - по ставке 4% в рублях, 0,3% в долларах, 0,1% в евро/швейцарских франках;
- с 271 по 364 день - по ставке 4,5% в рублях, 0,7% в долларах, 0,1% в евро/швейцарских франках
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый» в 9 городах России
8 742
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
- Адрес
- 428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 66-12-44
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