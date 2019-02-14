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Мегаполис,

Мегаполис вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,70%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
691
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CHF
365 дней
от 10 000 ₽ 6,7
365 дней
от 500 $ 0,9
365 дней
от 500 € 0,2
365 дней
от 500 CHF 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 90 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - по ставке вклада "до востребования";
  • с 181 по 270 день - по ставке 4% в рублях, 0,3% в долларах, 0,1% в евро/швейцарских франках;
  • с 271 по 364 день - по ставке 4,5% в рублях, 0,7% в долларах, 0,1% в евро/швейцарских франках
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новый» в 9 городах России
8 742
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
Адрес
428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 5
Банкоматы 3
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Телефоны
(8352) 66-12-44

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