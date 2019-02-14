Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 30 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 91 дня - 0,1% в рублях, 0,01% в валюте;

от 91 до 181 дня - 3,5% и 0,01% соответственно;

от 181 до 366 дней - 5% и 0,1% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. при открытии через интернет-банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 12:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.